Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,87-1,45%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг продолжил восходящую динамику, несмотря на потерю ценовой уверенности в нефти. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,87%, до 3080,44 пункта, а РТС - на 1,45%, до 1326,13 пункта.

Доллар к рублю на 19:10 мск снизился на 0,93%, до 73,025 руб., евро - на 0,6%, до 86,32 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent в течение дня снижался на 0,49%, до $45,085 за баррель.

"На котировках черного золота в частности отразилось то, что прогноз МЭА по падению мирового спроса в 2020 году был ухудшен. При этом на европейских площадках покупатели временно уступили инициативу, статистика в этот день не принесла каких-либо положительных сюрпризов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Стимулам мировых центробанков и оптимизму по поводу регистрации эффективных вакцин против коронавируса противостоят угрозы второй волны пандемии и опасения эскалации напряженности в геополитической плоскости, добавил эксперт.

Среди лидеров роста сегодня акции "Яндекса" (+3,92%). "Индексный провайдер MSCI опубликовал результаты очередной ребалансировки: локальные акции "Яндекса" будут добавлены в состав индекса MSCI Russia с весом 8,1%, что обеспечит приток средств в пассивные фонды как минимум на $893 млн - объем торгов более чем за 6 дней. Мы ожидаем, что данная новость будет оказывать поддержку акциям "Яндекса" вплоть до конца августа", - говорит главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Акции Х5 Retail Group (+2,25%) растут после публикации сильных финансовых результатов по МСФО за II квартал 2020 г. "Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и считаем, что ретейлер имеет лучшую позицию на рынке в случае сильного снижения покупательской способности во втором полугодии благодаря продвинутой программе лояльности, которая позволит поддержать рентабельность при росте промо-активности", - добавил Потапов.

Прогноз

В конце этой недели, как ожидается, представители США и Китая планируют во время встречи обсудить соблюдение фазы I торгового соглашения, напоминает Александр Бахтин. "Из пятничной статистики особенно важными будут данные по объему промышленного производства, розничным продажам и безработице в КНР в июле, а также объем розничных продаж в США за второй месяц лета. На наш взгляд, завтра настроения и динамика на российском рынке могут быть смешанными, не исключаем, что часть инвесторов будет склонна к фиксации прибыли", - добавил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в пятницу сформируется в пределах 2890-3090 пунктов, курс рубля - в пределах 73 73,7 руб.

Целевые диапазоны закрытия пятницы "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3010-3100 пунктов, 72,65-73,5 руб. и 86-87,2 руб. соответственно.