Промсвязьбанк передаст роботам часть операционных процессов бэк-офиса

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) в рамках программы цифровизации роботизирует часть процессов бэк-офиса. Так, до конца 2021 года банк передаст роботам 26 функций, таких как финансовый мониторинг и ведение бухгалтерского учета по розничным кредитам, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В текущем году ПСБ уже запустил в опытную эксплуатацию несколько роботов на ключевых процессах. Например, роботы закрывают счета в автоматическом режиме и обрабатывают требования и поручения Федеральной налоговой службы. По предварительной оценке, эффект от внедрения первого этапа цифровой трансформации составит более 400 млн рублей за два года.

По словам директора операционной дирекции ПСБ Андрея Мукина, в период пандемии кредитная организация внедрила робота в процессы выдачи кредитов по программе господдержки МСП, что позволило значительно сократить время обработки заявок.

"Роботы находятся в строю в режиме 24/7 и при правильной разработке алгоритмов никогда не ошибаются. Использование технологий RPA позволяет более эффективно управлять ресурсом наших сотрудников и, как следствие, стоимостью и скоростью процессов. Так, в период пандемии оказались очень востребованными меры государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. ПСБ всего за две недели внедрил роботов в этот процесс, что позволило существенно сократить время, выдать более 17 000 кредитов и последующих траншей пострадавшим предприятиям", - цитирует Мукина пресс-служба банка.

Помимо этого, ПСБ также запустил робота-коллектора, который участвует в процессах по урегулированию просроченной задолженности. "Технология реализации настолько совершенна, а уровень качества обслуживания и распознавание речи сравнимы с уровнем обслуживания консультанта банка, что 99% клиентов даже не догадываются, что разговаривают с роботом. Это позволяет оказывать качественную консультацию, оптимизировать затраты и сохранять эффективность", - отмечается в сообщении.