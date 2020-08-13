Amazon расторгла контракты с несколькими сервисами доставки

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Amazon, являющаяся одним из ведущих в мире онлайн-ретейлеров, расторгла контракты с семью фирмами, которые были вынуждены из-за этого уволить 1 205 водителей службы доставки товаров. Об этом сообщил в четверг телеканала CNBC со ссылкой на информацию, полученную от этих фирм.

Amazon в 2018 году реализовала программу, которая позволяла быстро наращивать возможности службы доставки и успешно конкурировать с такими почтовыми компаниями, как FedEx и UPS. Контракты были заключены в рамках этой программы. Фирмы, помогавшие Amazon, расположены в штатах Пенсильвания, Висконсин, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Мэриленд.

Корпорация зафиксировала выручку в размере $88,9 млрд по итогам второго квартала этого года. Показатель вырос на 40% по сравнению с результатами второго квартала 2019 года ($63,4 млрд). Прибыль достигла $5,2 млрд, или $10,30 в расчете на одну акцию. Во втором квартале прошлого года прибыль Amazon составляла $2,6 млрд, или $5,22 на акцию.