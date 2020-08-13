Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону. Соответствующие утверждения содержатся в заявлении, распространенном в четверг Агентством национальной безопасности (АНБ) и Федеральным бюро расследований (ФБР) США.

Согласно заявлению американских спецслужб, их специалистам якобы удалось установить, будто хакеры из Fancy Bear в рамках предполагаемых операций по кибершпионажу используют некую программу под названием Drovorub. При этом в АНБ и ФБР заостряют внимание на том, что указанная группировка, по их мнению, якобы связана с российской военной разведкой.

По утверждению АНБ и ФБР, данное ПО предназначено для работы в операционной системе Linux. Представители американских спецслужб полагают, что оно позволяет киберпреступникам загружать и скачивать файлы с компьютера их потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности, произведенной с этого устройства, задавать компьютеру различные задачи, при этом маскируя хакерскую активность. Drovorub представляет угрозу [телекоммуникационным] системам [служб] национальной безопасности США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux", - подчеркивается в распространенном документе.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в декабре прошлого года подверг Вашингтон критике за то, что он беспочвенно заявляет о связях попавших под санкции "хакерских группировок" с российским правительством. Как подчеркивал Антонов, Москва давно предлагает американской стороне "наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности", однако в Вашингтоне, по словам дипломата, "эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию "ярлык киберпреступника".