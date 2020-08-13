В Пермском крае создадут первую особую экономическую зону в 2021 году

ПЕРМЬ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края объявили о создании в регионе первой особой экономической зоны (ОЭЗ) в границах Гамовского сельского поселения (Пермский район), она расположится на площадке Осенцовского промышленного узла в 200 га, где будет действовать льготный режим налогооблажения, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

"Особая экономическая зона - это эффективный механизм для компаний, готовых инвестировать в развитие производства. Это новая для Пермского края форма поддержки бизнеса, предполагающая льготное налогообложение. Уверен, что она будет интересна не только крупным предприятиям, но и объектам малого и среднего предпринимательства. Режим особой экономической зоны будет действовать на протяжении 49 лет. Это даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла", - приводятся в сообщении слова врио главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Соглашение о взаимодействии при создании в регионе ОЭЗ Махонин подписал с членом правления управляющим директором компании "Сибур" Павлом Ляховичем, чье предприятие расположено вблизи будущей экономической зоны, здесь же - "Лукойл- Пермнефтеоргсинтез". Также подписи в документе поставили глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов и гендиректор Корпорации развития Пермского края Алексей Бураков. Соглашение позволит подготовить площадку Осенцовского промышленного узла к присвоению нового статуса.

Как отмечают в правительстве, на территории промышленного узла развитая сеть инженерных коммуникаций, налажено транспортное сообщение, в планах - построить дополнительный выезд из промузла, который позволит снизить логистическую нагрузку на район. Для обеспечения ОЭЗ железнодорожной инфраструктурой власти Пермского края уже ведут переговоры с Российскими железными дорогами (РЖД). По информации министерства экономического развития и инвестиций региона, предприятия особой экономической зоны будут освобождены от транспортного налога, а также на землю, имущество, а минимальная ставка по налогу на прибыль начинается от 2%, все это позволяет сокращать инвестиционный цикл проектов компании, повышать рентабельность и снижать сроки окупаемости

В общей сложности в Пермском крае на сегодняшний день реализуется порядка 80 крупных инвестиционных проектов в промышленной отрасли на 1,6 трлн рублей. Помимо этого, развиваются территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Чусовой" и "Нытва", где также действуют преференции для инвесторов.