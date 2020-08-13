ЕК завершила предварительные переговоры с Johnson&Johnson по предзаказу будущей вакцины

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) объявила о завершении предварительных переговоров с американской фармацевтической компанией Johnson&Johnson по приобретению для стран ЕС до 400 млн доз будущей вакцины от коронавируса, когда ее разработки в США будут завершены. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия завершила сегодня предварительные переговоры с компанией Johnson&Johnson по потенциальным закупкам вакцины от коронавируса, когда ее разработка [этой компанией] будет завершена. Контракт с Johnson&Johnson будет предусматривать возможность ее приобретения странами ЕС как для собственного использования, так и для гуманитарных поставок в страны с низкими и средними доходами, - говорится в заявлении. - Как только будет подтверждена безопасность и эффективность этой вакцины, Еврокомиссия получит возможность заключения от имени государств ЕС контракта на приобретение 200 млн доз будущей вакцины с возможностью дополнительной закупки еще 200 млн доз".

Следующим этапом переговоров должно стать заключение соглашения о предварительном заказе американской вакцины. Еврокомиссия сообщила, что намерена заключить такие соглашения с несколькими компаниями, чтобы обеспечить страны ЕС "пакетом разных вакцин".

Ранее, отвечая на вопрос ТАСС о переговорах с Россией по закупкам государствами ЕС созданной в России первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", представитель Еврокомиссии подтвердил, что Брюссель ведете переговоры об этом с различными компаниями, однако отказался называть их до завершения переговоров. Он также подчеркнул, что ЕС "не может идти на компромисс в отношении требований к безопасности вакцины". "Хотя мы полностью поддерживаем цель разработки вакцины как можно быстрее, мы не можем идти на компромисс в отношении требований к безопасности, особенно если она дается здоровым людям. Это требует достаточных данных клинических испытаний, которые показывают, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал он.