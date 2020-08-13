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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

Здание Министерства труда и социальной защиты РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 руб. на душу населения, 12 392 руб. - для трудоспособного населения, 9 422 руб. - для пенсионеров. Об этом говорится в тексте проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения - 12 392 рубля, пенсионеров - 9 422 рубля, ‎детей - 11 423 рубля", - говорится в документе.
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