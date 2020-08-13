Под Тулой за 3,5 млрд рублей построят завод по производству лития

ТАСС, 13 августа. Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области одобрил заявки потенциальных резидентов, в том числе компании "Халмек Литиум", которая за 3,5 млрд рублей планирует построить завод по производству лития. На предприятии создадут более 130 рабочих мест, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"ООО "Халмек Литиум" планирует построить в ОЭЗ "Узловая" завод по производству лития. Реализация проекта предусматривает вложение более 3,5 млрд рублей инвестиций и создание 135 рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Еще одна компания - "МЛ Групп" собирается возвести на территории ОЭЗ комплекс по производству упаковки на основе алюминиевой фольги, объем инвестиций превысит 600 млн рублей, планируется открыть 35 рабочих мест. "Наблюдательный совет единогласно поддержал заявки обеих компаний", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в июле 2020 года наблюдательный совет также одобрил заявку компании "Маккейн Фудс Рус" на строительство в особой экономической зоне комплекса по переработке картофеля за 12 млрд рублей. Также статус резидента получила фирма "Кликс", которая хочет открыть производство металлических кровельных и солнечных панелей, вложив в проект более 140 млн рублей.

ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создали в 2016 году, она находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автомобильной дороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - Тулой и Новомосковском. На территории ОЭЗ работают 14 резидентов, создали более 2,8 тыс. рабочих мест.