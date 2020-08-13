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Фирму в США оштрафовали за импорт произведенного принудительным трудом в КНР подсластителя

PureCircle выплатит $575 тыс.

ТАСС, 13 августа. Американская компания PureCircle оштрафована на сумму $575 тыс. из-за импорта порошкового подсластителя, который был произведен в КНР при помощи принудительного труда заключенных. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США.

По ее данным, компания со штаб-квартирой в Чикаго (штат Иллинойс) импортировала по меньшей мере 20 партий подсластителя из листьев стевии, при производстве которого использовался принудительный труд, что запрещено федеральным законом США, применяемым еще с 1930-х годов.

Этот закон запрещает ввоз в США любых товаров, изготовленных с помощью подневольного труда, включая труд заключенных. Нарушителям грозит конфискация товаров и уголовное преследование.

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