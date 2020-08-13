Трамп в случае переизбрания обещал снизить ставку налога на прирост капитала с 21% до 15%

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок снизит ставку налога на прирост капитала с 21% до 15%. Об этом Трамп объявил в четверг в эфире телеканала Fox News .

"Я во время второго срока [президентства] собираюсь сократить налог на прирост капитала до 15%", - отметил глава государства. "Мы собираемся понизить его до 15%. Ставка сейчас составляет 21%", - добавил Трамп, заверив, что примет эту меру без каких-либо осложнений.

Как поясняет телеканал, у президента США недостаточно полномочий, чтобы решать такие вопросы без согласия Конгресса. В этом случае Трамп может обойти законодателей, если снизит ставку налога за счет индексации прироста капитала и его привязки к уровню инфляции. Глава государства считает такую меру необходимой для поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер объемом более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.