Daimler заплатит €1,9 млрд в рамках мирового соглашения по дизельному скандалу в США

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Германский автоконцерн Daimler "достиг принципиального соглашения" с властями в США о выплате почти €1,9 млрд (€2,2 млрд) в рамках мирового соглашения по дизельному скандалу. Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя, которое опубликовано в четверг.

Предполагается, что на сделку с властями будет потрачено €1,27 млрд, а на улаживание коллективного гражданского иска - €592 млн. "Сегодня правление и наблюдательный совет Daimler и Mercedes-Benz AG, обдумав все обстоятельства, согласовали данные сделки", - говорится в сообщении.

Дизельный скандал, в центре которого изначально оказался Volkswagen, начался в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

В сентябре 2019 года прокуратура в ФРГ обязала Daimler заплатить штраф в €870 млн, так как компания с 2008 года выпускала сертификаты на автомобили, которые не соответствовали экологическим нормам.