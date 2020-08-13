В Уфе инвестор планирует создать IT-квартал по аналогии со Сколково и Иннополисом

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Инвестор планирует создать в Уфе IT-квартал, проект получил название "Artimide", на его базе планируется создавать цифровые продукты, в том числе для зарубежного потребителя. Проект получил поддержку республиканских властей, сообщается в четверг на сайте главы Башкирии.

"Директор по развитию ООО "Программные системы Атлансис" Александр Чесалов представил план по строительству IT-квартала "Artimide" в Уфе. Его создают по примеру Сколкова и Иннополиса. Планируется, что он станет центром притяжения научной мысли Башкортостана, аккумулирует передовые идеи и привлечет талантливую молодежь со всей республики для развития цифровых продуктов по заказу предприятий республики и других регионов, в том числе с выходом на внешние рынки", - говорится в сообщении.

Представление проекта состоялось на тематическом совещании при участии главы республики Радия Хабирова "Инвестчас". Руководитель региона поручил проработать вопрос выделения инвестору земельного участка в перспективном районе города. "Мне нравится проект, республика готова подставить плечо под его реализацию. Работайте, мы поможем", - приводит слова Хабирова пресс-служба.

Совещания "Инвестчас" проводятся в правительстве Башкирии с 15 ноября 2018 года, по состоянию на март 2020 года всего состоялось 15 встреч с инвесторами. Было рассмотрено 50 проектов с общим объемом инвестиций более 165 млрд рублей, по итогам их реализации предполагается создание 8,5 тыс. рабочих мест.