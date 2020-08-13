Минкомсвязь России обновила график вывозных авиарейсов до 1 сентября

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график спецрейсов из разных стран на период до 1 сентября. Он опубликован в созданном министерством Telegram-канале для информирования о возможности россиян вернуться домой из-за рубежа.

Всего, по данным министерства, запланировано 56 рейсов. В частности, 14 августа состоятся рейсы Токио - Москва, Аликанте - Москва, Дубай - Москва, Дубай - Санкт-Петербург. На следующий день, 15 августа, запланированы рейсы Франкфурт-на-Майне - Москва, Париж - Москва, Ереван - Минеральные Воды, Сеул - Владивосток, Дубай - Москва, Ереван - Екатеринбург и Бишкек - Санкт-Петербург. 16 августа будут выполнены рейсы Афины - Москва, Ницца - Москва, Верона - Москва, Бишкек - Москва, Баку - Москва, Ташкент - Санкт-Петербург, Ош - Санкт-Петербург, Нью-Йорк - Москва.

17 августа состоятся рейсы Эр-Рияд - Москва, Ош - Екатеринбург. 18 августа - рейсы Ереван - Москва и Тель-Авив - Москва, а на следующий день, 19 августа, рейс Бишкек - Екатеринбург. На 20 августа намечен рейс Ош - Москва, а на 22 августа рейсы Дубай - Москва, Париж - Москва, Барселона - Москва, Бишкек - Санкт-Петербург, Франкфурт-на-Майне - Москва и Рим - Москва.

23 августа планируется выполнить рейсы Верона - Москва, Бишкек - Москва, Ош - Санкт-Петербург, Нью-Йорк - Москва, а 24 августа - рейсы Ош - Екатеринбург и Денпасар - Москва. На 25 августа запланированы рейсы Ереван - Москва и Тель-Авив - Москва. 26 августа состоятся рейсы Ош - Москва, Гоа - Москва, Бишкек - Екатеринбург, а 27 августа рейс Пхукет - Бангкок - Москва.

На 28 августа запланирован рейс Дубай - Москва, а на 29 августа рейсы Ницца - Москва, Дубай - Москва, Париж- Москва, Барселона - Москва, Бишкек - Санкт-Петербург и Рим - Москва. 30 августа состоятся рейсы Верона - Москва, Бишкек - Москва, Ош - Екатеринбург, Ош - Санкт-Петербург, Нью-Йорк- Москва, а на 1 сентября запланирован рейс Тель-Авив - Москва.