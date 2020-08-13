На юге Дагестана в 2023 году планируют запустить водохранилище объемом 50 млн кубометров

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют ввести в эксплуатацию водохранилище Шурдере объемом 50 млн кубометров в 2023 году. Оно позволит стабильно обеспечить водой более 25 тыс. га сельхозугодий на юге республики, сообщается в четверг на сайте правительства Дагестана.

"Водоснабжение территорий Южного Дагестана, где проживают порядка 200 тысяч человек, а также подпитка водой оросительных систем ряда населенных пунктов и городов Южного Дагестана, в том числе Дербента, Дагестанских Огней, поселка Белиджи, станет возможна с вводом в эксплуатацию водохранилища Шурдере объемом 50 млн кубометров. Заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, посвященное вопросам, связанным с открытием Шурдере", - говорится в сообщении.

Вице-премьер на совещании отметил, что ввод в эксплуатацию указанного объекта "позволит обеспечить стабильно водой как объекты экономики, так и более 25 тысяч га сельскохозяйственных угодий (виноградники, сады, овощные культуры) в южной зоне Дагестана".

"Заполнение и подпитка водохранилища будет производиться из реки Самур, затем вода круглый год будет подаваться в Самур-Дербентский оросительный канал протяженностью около 100 км, который протекает по территории Магарамкентского, Сулейман-Стальского и Дербентского районов. Расчистка Самур-Дербентского канала и начало строительства водохранилища Шурдере сразу же дали стимул для освоения прилегающих к ним земель. Уже за время строительства водопадающего канала из Самур-Дербентского канала в водохранилище Шурдере вокруг него посажено более 500 гектаров виноградников", - приводятся на сайте слова Абдулмуслимова.

Отмечается, что для сдачи объекта в 2023 году необходимо завершить ряд работ - строительство трех дополнительных переездов на подводящем канале, сетчатого ограждения, помещения для размещения дизельного электрогенератора и аварийного запаса оборудования, линии электропередачи, независимой от внутрихозяйственных сетей, подъездной дороги, не проходящей через населенные пункты, для подвозки стройматериалов и оборудования при проведении ремонтно-эксплуатационных работ, а также решение ряда других инженерно-технических задач и земельных вопросов.

После обсуждения этих и других вопросов и подведения итогов Абдулмуслимов, в частности, поручил создать рабочую группу по решению земельных вопросов, связанных с вводом в эксплуатацию водохранилища. "Кроме того, Минимущество Дагестана совместно с администрацией Магарамкентского района должны ускорить работу по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и выдаче распоряжения на земельные участки", - сообщается на сайте.