Исследование: продажи предметов роскоши в мире в 2020 году могут упасть на 35-45%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мировые продажи предметов роскоши в 2020 году на фоне пандемии могут упасть на 35-45%, восстановление к докризисным показателям возможно к 2023 году. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

"Даже самый оптимистичный сценарий предполагает падение продаж предметов роскоши в 2020 году на 35-45%. С учетом высокого уровня неопределенности восстановление отрасли будет постепенным: в худшем случае общий объем продаж в 2021 году может оказаться на 20% ниже, чем в 2019 году, после чего в 2022 году произойдет несколько меньшее снижение. При этом к 2023 году и далее продажи в большинстве категорий все же вернутся к докризисным показателям", - говорится в исследовании.

Согласно опросу BCG, на фоне пандемии даже потребители, тратящие на предметы роскоши более €37 тыс. в год, на которых приходится 31% рынка люксовой продукции, почувствовали влияние кризиса и изменили свое отношение к расходам. Так, порядка 60% опрошенных аналитиками потребителей люксовой продукции в России отмечают, что экономическая неопределенность не позволяет им совершать покупки и делать инвестиции, которые они планировали ранее, - это на 3% больше, чем в среднем по миру.

При этом российские потребители люкса ожидают, что рынок повседневной одежды и косметики восстановится через два года, в то время как для других категорий этот процесс займет больше времени. "Больше всего из-за кризиса пострадали люди до 35 (миллениалы и поколение Z) - половина респондентов в этих возрастных категориях заявили о падении доходов. Тем не менее, представители данной группы показали самый высокий уровень оптимизма касательно будущего - 50% утверждают, что восстановление будет быстрым (против 20% для старшего поколения)", - отмечают аналитики, указывая, что в 2025 году люди из этой группы будут потребителями 55% рынка роскоши.

Так, порядка 54% опрошенных BCG состоятельных россиян готовы возобновить путешествия по миру в ближайшее время, при этом самыми предпочтительными направлениями являются, как и раньше - Италия (64%), Франция (56%), Испания (52%). В целом по миру Италия сохраняет лидирующие позиции как наиболее привлекательное место для отдыха обеспеченных туристов.

Тенденции

В этом году итальянские бренды на российском рынке проиграли французским. "Топ-10 люксовых брендов в России в этом году выглядит следующим образом: Gucci, Chanel, Christian Dior, Prada, Hugo Boss, Louis Vuitton, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Cartier, Hermes", - отмечает управляющий директор и партнер BCG Иван Котов. Таким образом, топ-10 в России покинули Versace и Brioni. Топ-2 позиции все так же занимают Gucci и Chanel.

Как указывают аналитики, еще до появления COVID-19 43% потребителей роскоши начали перераспределять свои расходы на "эмпирическую роскошь", или, иными словами, опыт.

"Хотя этот тренд в целом сохраняется, а сегодня 37% россиян все еще ожидают смещения фокуса своих трат в эту сторону, мы видим, что интерес к роскошным ресторанам, отелям, курортам и круизам снижается. 50-60% потребителей говорят, что они будут тратить меньше или значительно меньше в этих категориях, по крайней мере, в течение следующих 6 месяцев. Все это свидетельствует об острой необходимости пересмотра предложения со стороны игроков в сегменте люкс. Если для группы "товары" новая реальность - это переход в онлайн, то для сферы развлечений - это формирование эксклюзивных камерных предложений по организации отдыха и путешествий", - отмечает управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.

Так, с точки зрения каналов продаж, порядка 44% респондентов в России заявили, что после пандемии будут более склонны полагаться на онлайн-каналы при выборе товаров рассматриваемого сегмента. Порядка 54% российских респондентов ожидают, что люксовые бренды теперь будут помогать им с подбором гардероба в соответствии с предыдущими покупками и общими фэшн-трендами и предоставлять другие дополнительные услуги подобного рода онлайн. Тем не менее в отношении традиционных магазинов интерес не угас: лишь 3,7% отечественных потребителей готовы положиться исключительно на онлайн-покупки, а 14,3% способны полностью отказаться от онлайн-покупок.