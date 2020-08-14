Мишустин назвал разгильдяйством срыв сроков стройки новой Камчатской краевой больницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что проект строительства новой Камчатской краевой больницы будет взят на особый контроль. Об этом он заявил во время посещения действующей краевой больницы, беседуя с работниками медучреждения. Премьер назвал разгильдяйством то, что новая больница, проектирование которой обсуждалось еще в 2011 году, до сих пор не построена. Он отметил, что имела место и безалаберность отдельных подрядчиков, финансирование строительства в 2019 году сокращалось, "это уже какое-то наваждение".

"Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы", - сказал он. Мишустин рассказал, что по предварительным подсчетам, стоимость строительства новой больницы составит порядка 13,9 млрд рублей.

"По приезде мы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, с Минстроем будем полностью ставить эту стройку на контроль", - заявил глава кабмина. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поручал разобраться с проблемами этой стройки. "Ну, будем разбираться вместе. Здесь нужно, чтобы и подрядчик был адекватный, и финансы были выделены", - сказал премьер.

Он поручил Минфину и Минздраву "до конца разобраться по смете". "Больнице быть, мы с губернатором должны это обещание дать. По средствам будем смотреть, сколько необходимо добавить, смету мы понимаем, знаем о дефиците регионального бюджета. Будем ежеквартально держать на контроле процесс строительства. Но у меня вопрос ко всем, кто принимал участие в проектировании, потому что в течение почти 10 лет проект с места не сдвинулся, а деньги в федеральном бюджете были заложены. Считаю это разгильдяйством", - заявил Мишустин.

В то же время премьер указал, "что сейчас вопрос в том, не кто виноват, а что делать". "Что делать, мы знаем. И это надо будет реализовать", - резюмировал.

Глава кабмина также заверил, что больница продолжит получать текущее финансирование в полном объеме. Он попросил все предложения по дополнительным расходам направлять в Минфин и Минздрав, и кабмин посмотрит, "что можно сделать для того, чтобы до ввода новой больницы все было в порядке".

Мишустин также поддержал предложение одной из участниц беседы о возможности повышения квалификации в рамках ординатуры для иногородних медиков на текущем месте работы. "Такое поручение дадим Минздраву и Минобрнауки", - добавил он.

Осмотр больницы

Премьер во время визита осмотрел ангиографическую операционную, реанимационное отделение, а также УЗИ и рентген-кабинеты. Главу правительства сопровождали министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, глава Минвостока Александр Козлов, врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Пояснения давал главврач больницы, в частности, он рассказал о технике, которая установлена в больнице.

Премьер заглянул в палаты реанимационного отделения, после чего Мишустину показали отделение УЗИ и рентген-диагностики, которые больница была вынуждена разместить в подвальных помещениях. Глава кабмина напомнил, что накануне посещал окружную больницу в Анадыре, качество которой высоко оценил. В то же время Мишустин признал, что "нужно показывать не только хорошее, но и говорить о проблемах".

После осмотра помещений Мишустин кратко побеседовал с медиками, которые работают в этой больнице. Приветствуя их, он сказал: "Я бы с удовольствием поздоровался бы с вами за руку, но врачи не разрешают".

Краевая больница

Камчатская краевая больница им. Лукашевского располагается в 9 зданиях, построенных в 1950-1970 годах, не отвечающих современным строительным нормам, техническим и медицинским стандартам. Износ зданий достигает 80%, при этом больница размещена на площадке, имеющей сейсмическую оценку в 10 баллов.

Комплекс является единственной в крае специализированной медицинской организацией, предоставляющей специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь всему населению Камчатского края.

В больнице развернуто 436 коек, функционируют 20 лечебно-диагностических отделений, в том числе 11 единственных в крае, в которых ежегодно до 12 тысяч пациентов получают стационарное лечение, до 15 тысяч жителей - амбулаторно поликлиническую помощь, проводится до 7 тысяч операций.

Штатная численность персонала составляет 130 врачей (укомплектованность - 52%), 302 специалиста среднего медицинского персонала (укомплектованность - 61%).

Проект новой Камчатской краевой больницы включен в план социального развития центров экономического роста Камчатского края в соответствии с решением правительственной комиссии по вопросам экономического развития Дальнего Востока. Для действующей и проектируемой больницы приобретается современное медицинское оборудование, в том числе выделены средства на приобретение в 2021 и 2022 годах компьютерного и магнитно-резонансного томографов.

Поддержка президента

Ранее о необходимости поддержать строительство новой краевой больницы на Камчатке заявил президент России Владимир Путин. 12 августа он провел встречу в режиме видеоконференции с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, который попросил главу государства поддержать проект.

Врио губернатора Камчатки рассказал тогда, что строительства новой краевой больницы жители края ждут уже более 15 лет. Новый комплекс, который уже спроектирован, должен представлять собой современный медицинский кластер, который будет включать и лечебно-диагностический, и палатный корпус, оказывать все основные направления медицинской помощи.

Запуск рыбоперерабатывающего завода

Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Камчатский край посетил Рыболовецкий колхоз им В. И. Ленина, где ознакомился с новыми рыболовецкими судами и осмотрел современный рыбоперерабатывающий завод, который будет запущен в сентябре.

Мишустин поднялся на борт сейнера "Командор", где председатель предприятия Сергей Тарусов рассказал, что колхоз получил уже два подобных судна, которые построены по новейшим норвежским технологиям и в несколько раз эффективнее своих предшественников. Также главе правительства показали рыбоперерабатывающий завод, оснащенный современным оборудованием исландского производства, позволяющим производить рыбную продукцию глубокой переработки. По словам Тарусова, на заводе будет производиться порядка 200 видов продукции.

В свою очередь Мишустин обратил внимание на необходимость локализации производства оборудования для глубокой переработки рыбы в России. Он также отметил успешный характер государственно-частного партнерства, когда квоты на вылов рыбы выдаются государством частным компаниям, которые инвестируют в развитие отрасли.

Рыболовецкий колхоз им. Ленина основан в 1929 году и является одним из самых крупных рыбопромышленных предприятий в Камчатском крае. Предприятие располагает рыболовецким флотом из 24 судов, заводами по переработке рыбы, холодильными мощностями на 3 тыс. тонн. Колхоз принимает участие в реализации механизма инвестиционных квот и в настоящее время реализует четыре инвестпроекта по строительству трех судов рыбопромыслового флота и одного перерабатывающего завода с суточной производительностью до 443,6 тонн.

Завод будет состоять из трех современных корпусов, расположенных в черте Петропавловска-Камчатского. Объем переработки составит 60 тыс. тонн сырца в год.