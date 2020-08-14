Мишустин потребовал не допустить резких скачков в платежах за электричество в ДФО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал не допустить резких скачков в платежах за электричество на Дальнем Востоке.

"Ключевой вопрос - тарифы. Сразу оговорюсь - никаких резких скачков в платежах за электричество быть не должно", - сказал премьер на совещании по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО.

Михаил Мишустин призвал обновлять объекты генерации и магистральные сети, развивать переработку газа на Дальнем Востоке. Премьер отметил, что "если в прошлом году энергопотребление в России хоть ненамного, но снижалось, примерно на 1,3%, то на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию только увеличивается - это более чем 2,7%".

"Это означает, что растет нагрузка на существующие мощности. Нужно обновлять и объекты генерации, и магистральные сети, развивать переработку газа, вкладываясь в создание крупных комплексов, как тот, что планируется создать в Амурской области. Причем делать это надо с учетом современных реалий и современных технологий", - заявил Мишустин.

Несмотря на колоссальные запасы природного газа, две трети теплоэлектростанций на Дальнем Востоке работают на угле. Мишустин предложил обсудить меры, которые необходимы для эффективного развития электроэнергетики и газификации регионов Дальневосточного федерального округа.

По его словам, это "непростая задача". Так, отметил он, энергосистема территории разрознена из-за удаленности населенных пунктов друг от друга, генерирующие мощности сильно изношены. "И несмотря на колоссальные запасы природного газа, две трети теплоэлектростанций на Дальнем Востоке работают на угле. Уровень газификации заметно ниже даже здесь, на Камчатке, где он наиболее близок к среднероссийским показателям", - указал он.

Сниженные энерготарифы

Михаил Мишустин предложил продлить до 2028 года сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса в ДФО.

"Что касается бизнеса, то есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года. Но при этом вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше и точнее учесть интересы потребителей", - заявил премьер на совещании по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО. "Неизменными энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей, которые работают в ТОРах и свободном порте Владивосток, а также в других территориях, перечень которых чуть позже утвердит правительство", - уточнил он.

Премьер-министр России также поручил до конца года актуализировать и утвердить новые программы газификации регионов ДФО.

"Считаю, что развивать газовую инфраструктуру нужно с учетом местных особенностей. Необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации. Сделать это нужно до конца текущего года", - сказал он на совещании по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО.

Премьер-министр поручил Минэнерго до 1 сентября внести в кабмин законопроект о постепенном доведении энерготарифов в ДФО до экономически обоснованного уровня.