"Известия": Независимый Топливный Союз нашел способы снижения высоких цен на бензин в ДФО

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Независимый Топливный Союз (НТС) предложил отменить запрет на импорт нефтепродуктов и снизить ставку НДС, чтобы решить проблему дефицита и высоких цен на топливо в регионах Дальнего Востока. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на имеющиеся у издания письмо НТС.

Как указано в письме, в регионе регулярно наблюдается дефицит топлива, а на 11 субъектов округа приходится лишь два нефтеперерабатывающих завода - комсомольский "Роснефти" и хабаровский Независимой нефтегазовой компании.

"В итоге складывается ситуация, в рамках которой в оптовом сегменте практически отсутствует конкуренция, что уже в свою очередь приводит к реализации топлива по ценам, значительно превышающим среднероссийские. Высокая цена в оптовом сегменте подталкивает вверх и розничные цены, что неблагоприятно сказывается на потреблении", - говорится в письме НТС.

Одним из предложений Топливного Союза стала отмена запрета на импорт нефтепродуктов, который был принят для защиты внутреннего рынка от ввоза дешевого топлива. Также НТС предложил повысить коэффициент для ДФО, на размер которого снижается ставка акциза при поставке топлива в регионы, с 2,1 тыc. рублей за 1 т бензина или дизеля до 5 тыc., что позволит усилить конкуренцию в оптовом сегменте и снизит закупочные цены в розничном. Еще одним предложением стало снижение ставки НДС на 10 п. п. на бензин и дизель пятого экологического класса в регионах Дальнего Востока. В Топливном Союзе, ссылаясь на данные Росстата за 2019 год, отмечают, что в литре Аи-92 НДС составляет 5,91 рубля (13,73% от стоимости литра), акциз - 9 рублей (20,92%), а совокупная налоговая нагрузка составляет 34,65% цены.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что с января по август 2020 года, в Приморском крае средние розничные цены на бензин Аи-95 выросли на 2,1%, на бензин Аи-92 - на 2,2%, дизельного топлива - на 2%. В Хабаровском крае стоимость 1 л бензина Аи-95 выросла на 2,4%, на Аи-92 - 2,3%.