Гонконг может оспорить в ВТО требование США об изменении маркировки товаров

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 августа. /ТАСС/. Гонконг изучает вопрос о возможности подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы оспорить требование США об изменении маркировки происхождения его экспортных товаров на "сделано в Китае". Об этом заявил в пятницу секретарь (министр) коммерции и экономического развития Эдвард Яу.

"Мы изучим, как это можно сделать, и какие раньше были примеры. Наши представительства в Женеве и Вашингтоне, а также правительственные юристы проводят такую работу", - приводит слова министра газета South China Morning Post.

На днях из Соединенных Штатов поступила информация о планах американских властей ввести нововведение, в соответствии с которым поставляемые в эту страну гонконгские товары с 25 сентября должны будут иметь маркировку "сделано в Китае". Это вызвало протесты властей Гонконга, которые подчеркнули, что этот специальный административный район КНР признается ВТО и международным сообществом в статусе отдельной таможенной территории.

Остается неясным, означает ли нововведение США, что экспорт из Гонконга будет подвергаться на американском рынке таким же торговым пошлинам, как и товары из КНР. По этому поводу поступают весьма противоречивые комментарии.

Даже если экспорт Гонконга будет по-прежнему освобожден от тарифов и воздействия американо-китайской торговой войны, изменение маркировки товара заставит торговые круги "лгать" о его происхождении, отметил Эдвард Яу. "Как можно маркировать продукцию, произведенную в Гонконге, как товары из другого места? Проще говоря, можно ли канадскую продукцию называть американской или мексиканской?" - недоумевает он.

Санкции США

Власти США приняли ряд санкционных мер, направленных против Китая и этого специального административного района, после принятия 30 июня парламентом КНР закона о национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение.

Согласно закону, центральные власти КНР создают в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и формулы "одна страна - две системы".

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, за причастность к "подрыву автономии Гонконга".