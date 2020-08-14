Предприниматели Бурятии получили льготные кредиты в период пандемии на 460 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Банки одобрили предпринимателям Бурятии, работающим в пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях, льготные кредиты на сумму более 460 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Предприниматели Бурятии, занятые в пострадавших отраслях получают поддержку. На сегодняшний день на получение беспроцентных кредитов на выплату заработной платы подано 384 обращения, из них уже одобрено 195 на общую сумму 461 млн рублей", - сообщили в правительстве.

По программе выдачи кредитов на выплату заработной платы под 2% поступило свыше 1,5 тыс. обращения, из них одобрено порядка 1,1 тыс. заявок. "Также на сегодня в республике действует программа льготного кредитования по ставке 8,5% по постановлению правительства РФ, в рамках которой поступило 71 обращение, из них одобрено 51, на рассмотрении - 15", - уточнили в пресс-службе. На кредитные каникулы субъекты малого и среднего бизнеса подали 709 обращений, из них одобрено 522. По собственным программам реструктуризации банков от предпринимателей поступило 284 обращения, из них одобрено 208.

В Бурятии в дополнение к федеральным мерам поддержки оказываются региональные. Приняты республиканские законы о снижении налоговой ставки для административно-деловых центров и торговых центров, введен специальный налоговый режим для самозанятых. Кроме того, расширен региональный перечень пострадавших отраслей экономики - с 15 до 41 вида экономической деятельности: по ним продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу. "В 19 муниципальных образованиях приняты решения по снижению до 7,5% ставки по ЕНВД для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики", - добавили в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил целый ряд мер поддержки экономики в условиях пандемии. В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу из пострадавших от пандемии отраслей, что представителям МСП будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги. Для этого регионам на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций было выделено 2 млрд рублей.