Китай начал антидемпинговое расследование в отношении полифениленоксида из США

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Китайские власти в пятницу приступили к проведению антидемпингового расследования в отношении полифениленоксида, импортируемого из Соединенных Штатов. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как отмечается в коротком уведомлении, опубликованном на сайте ведомства, правительство Китая в течение года планирует установить, прибегали ли американские поставщики к практике искусственного занижения цен на свою продукцию с целью повышения ее конкурентоспособности. Расследование может затянуться до 14 февраля 2022 года.

"Данные меры предприняты в соответствии с правилами внешнеторгового тарифного регулирования КНР", - уточняется в уведомлении Минкоммерции.

Полифениленоксид - новый полимерный материал, стойкий к действию кислот, щелочей и горячего пара. Он широко применяется в электро- и радиотехнике, в производстве медицинского оборудования, бытовых приборов.