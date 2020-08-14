Общественники Бурятии проконтролируют работы по реконструкции железной дороги у Байкала

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Жители Бурятии - представители Общественной палаты республики и регионального министерства природных ресурсов - будут контролировать ход работ по реконструкции Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ). Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в эфире телеканала ГТРК "Бурятия".

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, направленный на оптимизацию процедур (включая проведение экологической экспертизы) при модернизации и расширении магистральной инфраструктуры - это автомобильные дороги, мосты, железнодорожные объекты, порты, аэродромы, линии связи. Основное положение закона, которое вызывает опасение экологов и местных жителей, связан с тем, что он выводит строительство проекта БАМа и Транссиба из-под ряда экологических ограничений, в частности, допускает вырубку леса.

"Общественная палата Бурятии и Минприроды Бурятии заключают соглашение с РЖД об общественном контроле за исполнением этого закона и мероприятий, которые реализуются в рамках проекта реконструкции БАМа и Траннсиба. У нас будет общественная программа, в которой могут принять участие любые общественники. Они проверять на стадии проектирования и на стадии реализации проектов, что именно и где строят. Каждый сможет прийти и проконтролировать до, во время и после процесса", - сказал Цыденов.

Он также отметил, что при реализации инфраструктурных проектов на железной дороге у Байкала Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал РЖД) обязуется провести мероприятия по охране окружающей среды. В рамках компенсационного лесовосстановления за одно срубленное дерево компания посадит пять деревьев на землях лесного фонда.

По словам главы Бурятии, площадь участков, которые на сегодня определены под вырубку для расширения инфраструктурных возможностей, суммарно составляют меньше трех гектаров. На этих участках будет осуществляться реконструкция мостов, существующего земляного полотна и другие работы, направленные на увеличение пропускной способности железной дороги.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2020 г. провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году.