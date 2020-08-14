Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push-уведомлений о поступившем переводе на карту, сообщил ТАСС представитель кол-центра банка.

"Для получения уведомлений теперь необходимо подключать платный пакет. Для кредитной карты уведомления будут бесплатными, также и для премиальных карт, для стандартных дебетовых - 60 рублей в месяц", - указали в кол-центре.

Оператор также отметил, что в рамках бесплатного пакета продолжат поступать пароли для регистрации в "Сбербанк онлайн" и при осуществлении покупок в интернете.

Ранее об этом сообщило РБК. Издание указало, что такие изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. Об этом клиенты узнали по СМС от банка.

Также отмечается, что теперь при бесплатном подключении СМС-банкинга клиенту будут приходить только сообщения с кодами для подтверждения операций. Раньше бесплатный тариф СМС-банкинга включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту.

ТАСС направил запрос в Сбербанк.