Стоимость канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ увеличилась в два раза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. Инвестор международного проекта по строительству канатной дороги через реку Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ заявил об увеличении стоимости проекта. Группа компаний "Регион" готова вложить в него 4,6 млрд рублей, тогда как ранее анонсировалась сумма в 2,2 млрд рублей, а позже - 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"Частные инвестиции в проект канатной дороги через реку Амур увеличат в два раза. На реализацию <...> группа компаний "Регион" направит 4,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Власти Амурской области и группа компаний "Регион" в июле объявили о начале строительства канатной дороги протяженностью 973 м над пограничной рекой Амур между Россией и Китаем. Завершить объект планируется во второй половине 2022 года. Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек. С помощью проложенного над водой троса попасть в соседнюю страну можно будет за шесть минут.

Изменения в стоимости проекта связаны с рядом нововведений. К примеру, основное здание терминала планируется сделать четырехэтажным, а его площадь увеличить почти в два раза - до 26 тыс. кв. метров. В связи с требованиями контрольно-надзорных органов, пропускная способность дороги снижена до 457 человек в час, однако вместимость одной гондолы будет увеличена - одновременно в ней смогут находиться 110 человек.

Кроме того, в рамках проекта почти до 6,8 млрд рублей планируется увеличить объем инвестиций на реализацию проекта по строительству таможенно-логистического терминала. На полную мощность терминал выйдет в середине 2024 года. Пропускная способность и скорость обработки грузов позволят принимать в нем до 630 грузовых автомобилей в сутки. Проект позволит открыть порядка 900 новых рабочих мест.

Межправительственное соглашение о возведении канатной дороги между двумя государствами подписано в 2015 году. В 2018 году был определен инвестор строительства с российской стороны.