Власти Хабаровского края поддержат инвестпроекты по выпуску стройматериалов

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержит инвесторов, готовых вкладываться в производство строительных материалов, сообщается на сайте регионального правительства.

"Отсутствие конкурентного рынка может сказываться на цене стройматериалов. Врио главы региона подчеркнул, что краевые власти поддержат инвесторов, которые будут готовы вложиться в производство кирпича и других строительных материалов", - говорится в сообщении по итогам совещания по развитию строительной отрасли в крае с участием организаций, занимающихся возведением значимых соцобъектов.

Строительные компании одной из серьезных проблем отрасли назвали низкое качество проектно-сметной документации. В большинстве случаев документы приходится переделывать повторно, а это замедляет процесс и требует дополнительных средств. Отмечается, что в этом году внесла свои коррективы и ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, многие организации столкнулись с проблемой недостатка строительных кадров. Не хватает в регионе, по мнению участников совещания, и единого координационного центра по строительству.

"У нас срывается исполнение краевой адресной инвестиционной программы. <...> Я уверен, что вы все профессионалы, хорошо строите. Но надо в управлении наводить порядок. Прежде всего, у нас должен быть прозрачный рынок с пятью-шестью крепкими и финансово устойчивыми игроками. Они бы в конкурентной борьбе занимались строительством объектов не только с государственным участием, но и в коммерческом секторе. Это позиция во многих регионах страны реализуется и показывает свои результаты. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку", - цитирует пресс-служба Дегтярева.

В настоящее время в Хабаровском крае строится более 40 социальных объектов. Среди них - детский больничный комплекс и региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, центральная районная больница в Николаевске-на-Амуре, школа в селе Найхин Нанайского района, детский сад в селе Гаровка Хабаровского района, инфекционный корпус детской больницы и детская поликлиника в Прибрежном районе Хабаровске, набережные в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Всего на эти цели выделено 9,2 млрд рублей, из них почти 6 млрд рублей - средства федерального бюджета.