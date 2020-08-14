СМИ: Таиланд проявил интерес к освоению потенциала порта свободной торговли Хайнаня

ХАЙКОУ, 14 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров Таиландской ассоциации на Хайнане Юнь Чанлян в ходе видеоконференции с участием заместителя хайнаньского управления международного экономического развития Гун Цицзюнем заявил, что Бангкок заинтересован в раскрытии инвестиционного потенциала китайского острова. Об этом сообщило информационное агентство "Синьхуа".

"Правительство и бизнес Таиланда проявляют большой интерес к благоприятным возможностям, которыми могут воспользоваться инвесторы на Хайнане, - подчеркнул Юнь Чанлян. - Надеюсь, что Хайнаньский порт свободной торговли создаст новые стимулы для еще более интенсивного продвижения сотрудничества между Таиландом и вашим регионом".

По словам главы ассоциации, таиландские предприниматели "активно изучают преимущества льготной политики Хайнаня". Председатель отметил, что видит хорошие перспективы для совместного развития, наращивания объемов торговли в Юго-Восточной Азии и поэтому будет содействовать созданию новых каналов для расширения партнерских связей между предприятиями Китая и Таиланда.

Как уточнили представители таиландской стороны, принявшие участие в видеоконференции, они заинтересованы в укреплении культурно-гуманитарных контактов с Хайнанем и готовы к сотрудничеству в сфере туризма, сельского хозяйства и финансов, в области авиаперевозок и беспошлинной торговли.

Гун Цицзюнь пригласил компании Таиланда к участию в Китайской международной потребительской ярмарке, которая состоится на острове в 2021 году. "Мы заинтересованы, чтобы еще больше таиландских предприятий могли воспользоваться преимуществами Хайнаньского порта свободной торговли и реализовали здесь свои инвестиционные проекты", - подытожил он.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане, в соответствии с которой администрация региона собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона. В этом документе изложены принципы политики, нацеленной на привлечение иностранного капитала и расширение экономического сотрудничества с другими странами путем создания большого количества льгот и привилегий для бизнеса.