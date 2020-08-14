Совет директоров "Новатэка" обсудит вопрос об увеличении выплат дивидендов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Вопрос о параметрах дивидендной политики "Новатэка" будет рассмотрен на заседании совета директоров компании 25 августа, сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Совет директоров 25-го (августа). Мы говорили, что этот вопрос обязательно пересмотрим. В лучшую сторону", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли увеличена доля прибыли в параметрах для выплаты дивидендов. Михельсон также подтвердил, что новый показатель планируется зафиксировать в дивидендной политике.

Ранее зампредседателя правления "Новатэка" Марк Джитвэй уже анонсировал пересмотр дивидендной политики компании. Цель менеджмента - увеличивать выплаты "за счет результатов и макросреды", пояснял он.

В конце апреля Джитвэй говорил, что "Новатэк" даже в текущих условиях сохраняет планы увеличивать размер дивидендных выплат, так как финансовые позиции компании остаются сильными. По его словам, дивиденды вырастут, в том числе и за 2020 год.

По итогам 2019 года "Новатэк" направил на дивиденды 98 млрд рублей (32,33 руб. на обыкновенную акцию), что соответствует дивидендной политике компании, которая предусматривает выплату не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Итоговый размер дивидендов за 2019 год на 24,1% превышает объем выплат по итогам предыдущего года.