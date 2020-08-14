Коллектив строительно-монтажного треста в Минской области присоединился к забастовке

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Работники строительного предприятия "Трест "Реммонтажстрой" в Солигорске (Минская область) присоединились к общенациональной забастовке в Белоруссии и потребовали проведения новых президентских выборов. Об этом говорится в обращении представителей трудового коллектива треста, размещенном в пятницу в социальных сетях.

"Мы, коллектив треста "Реммонтажстрой", солидарны с общереспубликанской забастовкой в поддержку всех бастующих предприятий и объявляем забастовку, пока не будут выполнены наши требования", - зачитал обращение один из работников предприятия.

Сотрудники потребовали "остановить кровопролитие на улицах Беларуси, прекратить незаконные задержания мирных граждан, освободить всех политзаключенных, провести расследования незаконных задержаний, избиений, издевательств и наказать виновных в соответствии с законом". Также рабочие солигорского треста обратились с призывом провести "честные и прозрачные выборы в Республике Беларусь с привлечением международных наблюдателей".