Спрос IT-компаний на госаккредитацию вырос в 7 раз из-за налогового маневра

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество заявок от российских IT-компаний на госаккредитацию выросло в 7 раз после предложения президента РФ Владимира Путина провести налоговый маневр в отрасли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

За период с 24 июня по 10 августа 2020 года в Минкомсвязь поступило 646 заявок, в то время как за аналогичный промежуток времени до 23 июня - 94 заявки.

"Наибольшее число обращений направлено из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Татарстан, Свердловской и Воронежской областей, Пермского края", - отметили в министерстве.

Озвученные президентом меры предполагают снижение с 2021 года ставки страховых взносов для отрасли с 14 до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, а затем подписан президентом.

Компании, которые хотят получить госаккредитацию, должны подать заявление и подтверждение деятельности в IT-сфере в Минкомсвязь. Срок рассмотрения заявки - до 30 рабочих дней. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот недостаточно только получить госаккредитацию - льготы получат лишь компании, у которых доля в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин составляет не менее 90%, а штат - не менее семи сотрудников.

Меры поддержки IT-отрасли

Как отметил генеральный директор "ABBYY Россия" Дмитрий Шушкин, рост количества заявок на аккредитацию подтверждает, что доверие IT-компаний к мерам государственной поддержки растет на фоне открытого диалога с представителями отрасли. "Государственная аккредитация IT-компаний уже сейчас позволяет снизить ставку по страховым взносам с 30% до 14%. При этом критерии получения новых льгот, которые вступают в силу с января 2021 года, будут более узкими и направленными на поддержку российских разработчиков", - добавил он.

Сейчас в реестре Минкомсвязи зарегистрировано порядка 11,5 тыс. российских IT-компаний, рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин. Госаккредитация, действительно, позволяет пользоваться налоговыми преференциями, но с учетом принятых недавно дополнительных налоговых мер компании могут претендовать на еще большие льготы, подтвердил он.

"Принятые беспрецедентные меры привели к резкому росту желающих попасть в реестр аккредитованных компаний. Убежден, что шаги, принятые государством для поддержки IT-отрасли, позитивно скажутся на ее ускоренном развитии. Российское государство, осознавая критическую важность развития национальной IT-индустрии, предпринимает серьезные меры по стимулированию ускоренного развития деятельности IT-компаний, работающих в России", - пояснил Лашин.

"Возросший интерес со стороны IT-компаний - свидетельство востребованности предложенных мер. Мы продолжаем вести активный диалог с отраслью для доработки анонсированных и создания новых действенных инструментов поддержки. Синергетический эффект от этих мер позволит России стать одной из самых привлекательных стран для представителей IT-отрасли", - резюмировал замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин.