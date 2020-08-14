Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73 рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,07%, до отметки в 73 рубля, курс евро при этом опустился на 0,06%, до 86,15 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск курс доллара ускорил рост и находился на отметке 73,1 рубля (+0,22%), курс евро также перешел в "зеленую" зону и рос до 86,31 рубля (+0,13%).

К 10:15 мск доллар уже прибавил 0,37% и торговался на уровне 73,21 рубля, а евро прибавлял 0,3%, в моменте достигая 86,46 рубля.

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,15% - до 3075,96 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,16%, до 1328,20 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3063,12 пункта (-0,56%), а РТС - на уровне 1319,99 пункта (-0,46%).

Стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,29% - до $44,83 за баррель. Нефть сорта WTI теряет 0,4% и торгуется на уровне $42,07 за баррель.