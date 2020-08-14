"Аэрофлот" возобновит рейсы в Швейцарию с 15 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 августа возобновит рейсы в Женеву (Швейцария). Об этом говорится в сообщении компании.

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"Полеты будут осуществляться с 15 августа по сокращенной программе (один рейс в неделю по субботам), - отмечается в сообщении. - По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться".

При этом из-за сокращения количества рейсов в Женеву тем пассажирам, которые приобрели билет после 1 мая будут автоматически возвращены средства, по билетам, приобретенным до 1 мая (но с перелетом до конца августа), предлагается оформить ваучер.

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