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"Аэрофлот" возобновит рейсы в Швейцарию с 15 августа

В компании сообщили, что полеты будут проходить один раз в неделю по субботам
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 августа возобновит рейсы в Женеву (Швейцария). Об этом говорится в сообщении компании.

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"Полеты будут осуществляться с 15 августа по сокращенной программе (один рейс в неделю по субботам), - отмечается в сообщении. - По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться".

При этом из-за сокращения количества рейсов в Женеву тем пассажирам, которые приобрели билет после 1 мая будут автоматически возвращены средства, по билетам, приобретенным до 1 мая (но с перелетом до конца августа), предлагается оформить ваучер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в Россию для граждан Швейцарии.

Прибывающие в Швейцарию из РФ будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

Ранее Россия открыла авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и сухопутную границу с Абхазией.

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РоссияШвейцарияПандемия COVID-19Возобновление авиасообщения России с другими странами
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