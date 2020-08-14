"Роснефть" зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее. Об этом следует из материалов компании.

Выручка "Роснефти" за первое полугодие 2020 года сократилась на 33,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 2,8 трлн руб. преимущественно в результате снижения мировых цен на нефть (-39,5%) и сокращения объемов реализации нефти (-10,5%).

Капитальные затраты "Роснефти" в I полугодии сократились на 15,8 %, до 367 млрд рублей. Компания сократила за полугодие сумму финансового долга и торговых обязательств на $4,3 млрд или 5,3%.

Игорь Сечин также заявил, что обвал цен на нефть этой весной и беспрецедентные ограничения по добыче оказали давление на финансовые показатели "Роснефти" во втором квартале, но восстановление внешней конъюнктуры позволяет ожидать их улучшения.

"По мере восстановления цен на нефть и нефтепродукты показатели финансовой отчетности компании демонстрировали восходящую динамику в течение второго квартала 2020 года. Это дает нам основание с уверенностью смотреть в будущее и ожидать улучшения финансовых показателей в предстоящие периоды", - приводятся его слова в пресс-релизе к отчетности.