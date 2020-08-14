В АТОР рассказали о снижении цен для россиян в турецких отелях

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Турецкие отели снижают цены для российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туркомпаний.

По данным TUI Россия, тарифы на размещение в турецких гостиницах всех категорий сейчас снижены минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. Снижение цен подтверждает и сеть турагентств "Розовый слон".

"По данным TUI, сейчас в Турции открыто порядка 40% отелей. Ценник на размещение для россиян снижен в среднем по рынку на 20-25%", - отмечается в сообщении АТОР.

Россия в понедельник возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное из-за пандемии в конце марта. Рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.