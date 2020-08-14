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Apple готовит систему, которая поможет не врезаться в стены в очках виртуальной реальности

По данным портала AppleInsider, одно из технических решение предполагает, что если на пути пользователя окажется некий предмет, то устройство прямо в виртуальной реальности превратит его в прозрачную конструкцию, напоминающую то, что находится перед человеком в реальной жизни

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Американская компания Apple разрабатывает систему, которая позволит пользователям не врезаться в окружающие их реальные предметы и стены, когда они используют VR-очки (очки виртуальной реальности). Об этом сообщил портал AppleInsider, специализирующийся на информации о продуктах этой компании.

По сведениям его источников, специалисты Apple активно работают над созданием устройств для погружения в виртуальную реальность. К настоящему моменту у компании нет такого гаджета, аналоги которого предлагают клиентам многие другие производители.

При этом в Apple озабочены тем, что шлем или очки виртуальной реальнеости полностью лишают человека, использующего их, возможности ориентироваться в реальном пространстве. Из-за этого пользователи рискуют забыть про наличие стен и предметов, которые окружают их, и врезаться в них.

В попытке решить эту проблему эксперты компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) намерены оснастить свои гаджеты специальной системой, которая будет предупреждать пользователя о приближении к объектам. В Apple рассматривают несколько вариантов ее исполнения.

При одном из них в случае, если на пути пользователя окажется некий предмет, устройство прямо в виртуальной реальности превратит его в прозрачную конструкцию, по форме и размерам напоминающую то, что находится перед человеком в реальной жизни. При этом она не будет мешать обзору. Более простой вариант предусматривает появление на экране кадров с внешней камеры устройства, чтобы пользователь смог сориентироваться в пространстве, не снимая прибор с головы.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $1,9 трлн.

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