Основные индексы выросли по итогам торгов на биржах Шанхая и Шэньчжэня

ШАНХАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая завершились в пятницу ростом основных индексов на фоне публикации официальных данных об увеличении в июле промышленного производства страны. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована на сайтах фондовых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" поднялся на 1,19%, до 3360,10 пункта. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), вырос на 1,44%. Самый большой рост отмечен по акциям компаний, занятых в сферах недвижимости и финансов. Небольшой спад зафиксирован по сводному индексу энергетики.

В положительной зоне завершились торги на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 1,49%, до 13489,01 пункта. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 поднялся на 1,49%.

Согласно опубликованным в пятницу Государственным статистическим управлением КНР данным, промышленное производство страны в июле выросло на 4,8%. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о начале нормализации экономической ситуации в стране. Динамика оказалась на 0,98% выше, чем в июне.

Участники рынка также ожидают предстоящих в субботу переговоров между представителями Китая и США по ходу реализации первой фазы торговой сделки.