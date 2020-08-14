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ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту еще на 3,1 млрд рублей

Объем проданной Банком России валюты с расчетами 12 августа составил также 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 13 августа на сумму 3,1 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 12 августа, составил также 3,1 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 115,8 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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