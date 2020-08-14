Хайнань официально запустил международную систему "одного окна" для инвесторов

ХАЙКОУ, 14 августа. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань объявили об официальном запуске международной системы "одного окна" для оформления деятельности инвесторов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Хайнаньский проект "одного окна" - первая в КНР платформа для комплексного обслуживания процедуры капиталовложений, в тестовом режиме она была запущена в апреле прошлого года. Данный сервис интегрирует административные системы ряда правительственных ведомств, в частности, занимающихся вопросами привлечения инвестиций, контроля и управления рынком, а также экономического развития и реформ.

Система "одного окна" предоставляет зарубежным и китайским инвесторам услуги бизнес-консалтинга, регистрации предприятий, управления банковскими счетами, оформления строительства объектов и другую поддержку, связанную с инвестиционной деятельностью. С помощью этой единой платформы предприниматели смогут оформить 179 видов различных услуг. Благодаря оптимизации административной работы количество документов, подаваемых инвесторами в "окно", уменьшится на 55%, а время рассмотрения и утверждения документов сократится почти на 70%, уточняет издание.

Минимальный срок рассмотрения заявок предпринимателей составит два рабочих дня.

Власти Хайнаня планируют, что система "одного окна" создаст в провинции открытую, прозрачную и предсказуемую инвестиционную среду, а также будет способствовать активности различных субъектов рынка, что в итоге внесет свой вклад в формирование на острове порта свободной торговли.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу создания свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.