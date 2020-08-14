"Норникель" планирует с октября начать возвращать сотрудников в офис

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Норникель" планирует с октября начать возвращение работников с "удаленки" в офис, если эпидемиологическая обстановка не ухудшится. Об этом сообщила вице-президент по кадровой политике "Норникеля" Дарья Крячкова, чьи слова передали ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации и с осторожностью прогнозируем возвращение в офис. Если обстановка не ухудшится, планируем начать этот процесс с октября", - сообщила Крячкова в ответ на соответствующий запрос.

Почти все сотрудники московского офиса "Норникеля" работают удаленно, общение между ними по большей части переведено в режим видео и аудио-конференций. "Норникель" также работает над увеличением мобильности и вместительности офисного пространства перед возвращением сотрудников в офис, отметили в компании.