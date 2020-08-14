Мосбиржа в I квартале 2021 года запустит утренние торги на валютном и срочном рынках

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московская биржа планирует в первом квартале 2021 года запустить утренние торги на валютном и срочном рынках. Об этом сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

"В первом квартале 2021 года Московская биржа планирует начинать торги на валютном и срочном рынках с 7:00 мск. Точная дата введения утренней сессии на двух рынках будет сообщена дополнительно. Сейчас торги на валютном и срочном рынках проводятся с 10:00 до 23:50 мск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение утренней торговой сессии повысит эффективность работы клиентов торговой площадки из восточных регионов России, а также будет способствовать привлечению ликвидности из азиатских стран. "Увеличение времени торгов валютными парами и производными финансовыми инструментами на Московской бирже соответствует международным трендам", - добавили на бирже.

В июне 2020 г. Московская биржа запустила вечернюю торговую сессию на рынке акций. Таким образом, торги были продлены до 23:50 мск.