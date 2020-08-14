Разработчик Fortnite подал в суд на Apple и Google

ТАСС, 14 августа. Американская компания Epic Games, разработавшая видеоигру Fortnite, подала в четверг в суд на технологические корпорации Apple и Google после того, как те удалили данное приложение из каталогов магазинов App Store и Google Play соответственно.

Исковые заявления Epic Games были направлены в окружной суд северного округа штата Калифорния. Разработчик обвинил Apple и Google в монополизации рынка, что, согласно компании, является нарушением антитрестового законодательства.

Обращению в суд предшествовало удаление Fortnite из магазинов приложений обеих корпораций. Apple и Google мотивировали свои действия тем, что обновленная версия видеоигры, вышедшая в четверг, нарушает их правила, поскольку теперь в Fortnite появилась возможность приобретать внутри игры валюту и совершать там другие покупки напрямую, обходя таким образом встроенные платежные механизмы каталогов приложений. Как подчеркнул портал The Verge, в результате Epic Games не платит комиссию в размере 30%, которую взимают Apple и Google.

Epic Games была основана в 1991 году программистом Тимом Суини. За это время компания выпустила десятки видеоигр, среди которых, помимо Fornite, значатся шутеры Gears of War и Unreal Tournament. Штаб-квартира Epic Games расположена в городе Кэри (штат Северная Каролина).