Эксперты: реализация стратегии развития якутской Арктики повысит качество жизни северян

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в пятницу подписал указ "О Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года". Реализация стратегии позволит повысить качество жизни северян и решит комплексные транспортные проблемы республики, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Проект предусматривает создание опорных точек роста в арктической зоне Якутии, повышение качества жизни северян и комплексное развитие инфраструктуры. В стратегии использованы материалы аналитических докладов и исследований Центра стратегических исследований при главе Республики Саха (Якутия), Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Академии наук Республики Саха (Якутия).

"В целях проведения единой государственной политики по развитию Арктической зоны Республики Саха (Якутия) постановляю утвердить Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года. Координатором исполнения Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года определить Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия)", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте правительства республики.

По инновационному сценарию реализация стратегии предполагает снижение уровня бедности в арктической зоне к 2030 году в два раза по сравнению с показателем 2017 года, уровня общей безработицы - до 8,3%, сокращение доли ветхого и аварийного жилого фонда в 5,3 раза. Ожидается, что ежегодный грузопоток достигнет 2,3 млн тонн, а налоговые доходы арктических районов вырастут почти в три раза.

Амбициозные планы

Это первый в стране документ, подготовленный регионом, который может служить примером для всех регионов России, входящих в Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ), считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, координатор экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников. "Стратегия является, на мой взгляд, как сейчас модно говорить, очень амбициозной. Также это комплексный документ, который охватывает все стороны жизни арктической Якутии, ставя во главу угла ее устойчивое развитие, а самое главное, предназначена для повышения качества жизни людей в Арктике, с учетом всех аспектов их жизни. И особенно отрадно, что в стратегии большое внимание уделяется жизнедеятельности коренных народов якутской Арктики, что особенно важно с учетом ее промышленного освоения и развития. Большинство таких объектов находятся на территории традиционного проживания коренного населения", - сказал Воротников.

Документ предполагает, по словам эксперта, тщательное исполнение регионального закона "Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)". С другой стороны, добавил собеседник агентства, деятельность недропользователей приносит доход в бюджеты арктических улусов, "и хорошим примером тут служит Анабарский национальный долгано-эвенкийский улус", где ведется добыча алмазов в условиях Крайнего Севера.

Развитие арктической промышленности

В стратегии отмечается, что общая потребность в финансовых ресурсах для реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии по инновационному варианту составляет 717,1 млрд рублей, в том числе за счёт федерального бюджета - 162,1 млрд рублей, регионального бюджета - 27 млрд рублей, местного бюджета - 2,3 млрд рублей, внебюджетных источников - 525,5 млрд рублей.

"Как мы видим, основное финансирование стратегии - это внебюджетные источники, средства частных инвесторов. Частные инвесторы будут вкладывать не только свои средства, но и привлекать заемное финансирование, и часто с использованием государственно-частного партнерства. Конечно, риски реализации стратегии существуют, особенно в той части, которая связана с бюджетным финансированием, так как нельзя исключать секвестр бюджетных обязательств, связанных с ликвидацией последствий пандемии коронавируса. Однако при правильном бюджетном администрировании, расходы на ликвидацию последствий пандемии коронавируса вполне можно провести как расходы на развитие арктической зоны Якутии", - считает эксперт.

Особенно актуальным для реализации стратегии является, по мнению Воротникова, широкое использование различных механизмов взаимодействия государства и бизнеса. "Они включают в себя, как классические формы государственно-частного партнерства, в том числе и концессию, так и механизмы называемые "квази-ГЧП", в том числе контракты жизненного цикла, энергосервисные контракты, механизм финансирования инвестиционных проектов за счет будущих налогов и другие. Эти механизмы должны быть проработаны при дальнейшей реализации стратегии", - уверен он.

Транспортные артерии для Севера

Полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам Арктики, Дальнего Востока и Восточной Сибири Анатолий Широков особенно выделил те положения стратегии, которые касаются развития транспорта. "Весь российский, да и мировой опыт доказывает, что успешность реализации планов социально-экономического развития в Арктической зоне прямо определяется успешностью создания и функционирования транспортных артерий и логистических узлов. Очаговый характер размещения производственных объектов и населения, необходимость устойчивого их обеспечения всем необходимым делает транспорт основным рычагом в решения проблем освоения арктических территорий", - считает сенатор.

Республика обладает развитой речной сетью, которая позволяет Якутии администрировать и развивать речной транзит в арктическом направлении из более южных районов страны, решая одновременно сразу две задачи: доставка грузов для собственного развития и обеспечение необходимым ассортиментом структур воссоздаваемого Северного морского пути в его восточноарктическом секторе. "Реализация Стратегии становится одним из ключевых условий развития и успешной деятельности СМП как важнейшего российского морского транспортного коридора, обладающего уникальными логистическими характеристиками", - отметил он.

"Нельзя не обратить внимания и на подходы авторов Стратегии к развитию системы региональных авиаперевозок во всех важнейших ее системных опорах: наличия парка современных воздушных судов, готовых к эксплуатации в суровых условиях Арктики; наличия аэродромов и посадочных площадок, в количестве и расположении "на карте", достаточными, чтобы обеспечить грузо-пассажирские перевозки и работу санитарной авиации; наличия подготовленного летного и технического персонала, способного эффективно эксплуатировать авиатехнику в Арктической зоне", - сказал Широков.

Об Арктической зоне Якутии

Арктическая зона Республика Саха (Якутия) - приоритетная геостратегическая территория Российской Федерации, расположенная в Восточной Арктике. Площадь территории арктической Якутии составляет 1 608,8 тыс. кв. км или более половины всей территории республики (3 083,5 тыс. кв. км). На севере ее естественные рубежи образуют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское.

Общая протяженность морской береговой линии превышает 4,5 тыс. км. На западе граничит с Красноярским краем, на востоке - с Чукотским автономным округом, на юге - с 6 муниципальными районами республики: Мирнинским, Нюрбинским, Вилюйским, Кобяйским, Томпонским и Оймяконским. К Арктической зоне Республики Саха (Якутия) отнесены 13 районов, в том числе 4 национальных, 84 муниципальных образования поселенческого уровня, в том числе 29 национальных, 119 населенных пунктов.