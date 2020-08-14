Индия не планирует допускать компании Huawei и ZTE к созданию сети 5G в стране

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Индия намерена не включать китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE в число участников предстоящего конкурса на право создания сети беспроводной связи пятого поколения 5G в стране в связи с напряженностью в индийско-китайских отношениях. Об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times со ссылкой на Министерство законодательства и юстиции, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии.

"Компании Huawei Technologies Co. и ZTE не планируется допускать к участию в конкурсе по созданию сети 5G в Индии в связи с решением правительства премьер-министра Нарендры Моди, [принятого из] соображений национальной безопасности, ограничить отношения с Китаем", - сообщили изданию представители ведомства, уточнив, что официально о принятых мерах будет объявлено в ближайшие недели.

В связи с этим министерство коммуникаций и информационных технологий возобновит переговоры с индийскими компаниями Bharti Airtel, Reliance Jio Infocomm и другими об участии в данном проекте. Ранее переговоры с ними были прерваны из-за вызванных пандемией ограничительных мер в Индии.

Инфраструктурные инвестиции в создание сети беспроводной связи 5G в Индии оцениваются в сумму $4 млрд.

Отношения Индии и Китая обострились из-за военного противостояния на линии фактического контроля в Ладакхе после столкновений китайских и индийских солдат в начале мая - июне, в результате которых с обеих сторон имелись погибшие и раненые.