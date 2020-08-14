В ТОР "Чукотка" разработана линейка судов для морских охотников

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития "Чукотка" компания "Алеут" разработала линейку судов для морских охотников, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Компания "Алеут", создавшая предприятие по производству и ремонту алюминиевых лодок на территории опережающего развития "Чукотка", разработала линейку судов под собственным брендом "Чукчанка" для морских охотников и рыбаков Крайнего Севера. <…> Моторные лодки "Чукчанка" также <…> способны служить для служебно-разъездных целей. Цельносварной корпус, проваренный с двух сторон, повышает прочность судна, установленные блоки плавучести не дают лодке утонуть при возникновении нештатной ситуации", - говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на представителя ООО "Алеут" Станислава Кучерявого отмечает, что в начале прошлого года началась реализация проекта по разработке лодки "Чукчанка". В мае того же года был получен сертификат на весь модельный ряд лодок собственного производства, а это около 10 модификаций. В прошлом месяце на пробную продажу были выставлены первые экземпляры, а в августе планируется официальное начало продаж.

"В 2021-2023 годах планируем начать производство расширенного модельного ряда "Чукчанок", следом приступим к производству пятиметровой лодки этой же марки, обладающей хорошими мореходными характеристиками и управляемостью в условиях чукотской короткой волны", - цитирует пресс-служба Кучерявого.

По его словам, реализация проекта позволяет обновить существующий парк маломерных судов на Чукотке. Старые лодки, эксплуатируемые населением, значительно изношены и уже не соответствуют требованиям безопасности. Новые суда проектируются с учетом пожеланий и опыта морских охотников.

По данным АО "КРДВ", на сегодняшний день резиденты ТОР "Чукотка" реализуют 52 проекта с общим объемом инвестиций 37 млрд рублей в сферах пищевой промышленности и услуг, добычи полезных ископаемых, логистики и транспорта, а также сельского хозяйства, рыболовства и рыбопереработки. Запланировано создание 3,6 тыс. рабочих мест. Инвесторы уже реализовали 21 проект, вложив в них 2 млрд рублей, на работающих предприятиях трудятся около 600 человек. На стадии строительно-монтажных работ находятся 17 проектов, проектно-изыскательские работы ведут четыре компании-резидента, 10 инвесторов ведут подготовку к активной стадии реализации своих проектов.

ТОР на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке созданы 20 территорий опережающего развития. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.