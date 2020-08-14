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Пандемия COVID-19

Решетников заявил, что Россия проходит кризис лучше, чем казалось изначально

По предварительной оценке Росстата, во II квартале ВВП России упал на 8,5%, что оказалось лучше прогноза Минэкономразвития

АСТРАХАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Российская экономика проходит кризис лучше, чем казалось изначально, и успешнее многих других стран, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с предпринимателями.

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"В целом, я уже давал свою оценку: кризис мы проходим не так, может быть, плохо, как нам в какие-то моменты казалось, и явно лучше, чем многие наши, скажем так, партнеры или соседи. И в основном те программы, пусть и не без шероховатостей и не без сбоев, мы хорошо об этом знаем, но они реализуются и дают эффекты. В первую очередь, благодаря тому, что мы их постоянно донастраиваем", - сказал Решетников.

Во II квартале ВВП России, согласно предварительной оценке Росстата, упал на 8,5%, что оказалось лучше прогноза Минэкономразвития (-9,6%.) Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что спад российской экономики в 2020 году может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПандемия COVID-19
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