Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний на Камчатке построит 12 судов до 2025 года

ТАСС, 14 августа. Один из самых крупных рыбопромышленных компаний в Камчатском крае - Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина, который является резидентом ТОР "Камчатка", планирует в течение пяти лет построить 12 современных судов и два рыбоперерабатывающих комплекса. Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития РФ.

В пятницу вице-премьер Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Камчатский край посетил Рыболовецкий колхоз им В. И. Ленина, где ознакомился с новыми рыболовецкими судами и осмотрел современный рыбоперерабатывающий завод, который будет запущен в сентябре.

"Наше предприятие активно участвует в программе инвестиционных квот. До 2025 года мы планируем построить 12 современных судов и два рыбоперерабатывающих комплекса. Сегодня мы закончили строительство третьего судна в Калининграде и через месяц будем сдавать те, которые расположены в Петропавловске-Камчатском. Это, в первую очередь, создание новых качественных рабочих мест, эффективное производство, которое позволяет улучшить доходность в сравнении с работой на старом флоте", - приводятся в сообщении слова председателя рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергея Тарусова.

Как уточнили в Минвостокразвития, в настоящее время строится самый большой траулер длиной 120 метров стоимостью 7,5 млрд рублей на калининградском судостроительном завод "Янтарь", который введут в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Кроме того, в 2021 году в рамках инвестиционных квот запланировано начало строительства 6 малотоннажных рыболовных сейнеров длиной до 35 метров, стоимостью 1,34 млрд рублей на верфи ООО "НПЦ "Торсиотест" в Петропавловске-Камчатском.

Сообщается также, что колхоз подал заявки на получение инвестиционной квоты под строительство двух среднетоннажных рыбопромысловых судов стоимостью 6 млрд рублей на верфи в Санкт-Петербурге. "Необходимо локализовать производство оборудования для глубокой переработки рыбы в России. Также хочу отметить успешный характер государственно-частного партнерства, когда квоты на вылов рыбы выдаются государством частным компаниям, которые инвестируют в развитие отрасли", - привели в министерстве слова председателя правительства России Михаила Мишустина.

Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина основан в 1929 году и является одним из самых крупных рыбопромышленных предприятий в Камчатском крае и резидентом ТОР "Камчатка". Предприятие располагает рыболовецким флотом из 24 судов, заводами по переработке рыбы, холодильными мощностями на 3 тыс. т. Ассортимент продукции: свежемороженая рыба, морепродукты и субпродукты, консервы, пресервы и деликатесы.