Новый упаковочно-распределительный центр появился в Подмосковье

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Упаковочно-распределительный центр для хранения и переработки свежих овощей открыли в Луховицком городском округе Московской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Новый упаковочно-распределительный центр для хранения и переработки свежей овощной продукции введен в эксплуатацию в Луховицком городском округе. Центр оснащен уникальной автоматизированной зоной хранения и не имеет аналогов в мире. Инвестором проекта выступил Тепличный комбинат "Луховицкие овощи", входящий в группу компаний "РОСТ", - говорится в сообщении.

Центр построен в рамках реализации второй очереди инвестпроекта по созданию тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. В него было инвестировано более 3 млрд рублей.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, первая очередь тепличного комбината была введена в эксплуатацию в прошлом году.

На новых предприятиях создано более 500 рабочих мест для жителей Подмосковья.