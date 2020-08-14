Пользователи "Делимобиль" смогут взять машину для поездки из Москвы в Петербург и обратно

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Делимобиль" расширил границы для пользователей из Москвы для поездок в Санкт-Петербург и обратно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Теперь из Москвы можно совершить поездку на каршеринге в Санкт-Петербург по маршруту туда-обратно. Начать и завершить аренду необходимо в Москве, а отправиться можно по таким направлениям, как Выборг и по всей разрешенной зоне Ленинградской области", - сообщили в компании.

Для таких поездок компания обновила суточный тариф, теперь он стоит от 2490 рублей и в него включено 300 км (увеличено в два раза - прим. ТАСС). Цена за пробег, превышающий норму, снизилась и составляет от 4 рублей за км (ранее от 8 рублей - прим. ТАСС).

Коммерческий директор компании "Делимобиль" Елена Бехтина сообщила, что после окончания пандемии в связи с закрытием границ резко возрос спрос на внутренний туризм и на каршеринг в Санкт-Петербурге в частности. "Когда в июле мы запустили акцию по перегону автомобилей из Москвы в Санкт-Петербург, то зафиксировали очень высокий спрос на данное направление - компания получила более 3000 заявок. Это были one way маршруты, и все эти клиенты хотели бы вернуться на "Делимобилях" в Москву обратно. Поэтому мы запустили несколько тестовых поездок с нашими экспертами, чтобы они выявили самые чувствительные места на маршруте и учли все детали, чтобы мы могли обеспечить полную поддержку нашим пользователям - нюансы заправки, маршрута, проезда по платным дорогам и в результате разработать уникальный продукт, который позволяет человеку взяв автомобиль в Москве, отправиться в поездку в Санкт-Петербург", - прокомментировала она нововведение.