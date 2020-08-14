Гречка и настойка пустырника вошли в список наиболее подорожавших за год товаров

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Гречневая крупа и настойка пустырника вошли в список наиболее подорожавших товаров с июля 2019 года по июль 2020 года, динамику стоимости которых отслеживает Росстат. Об этом свидетельствуют данные ведомства, которые есть в распоряжении ТАСС.

Стоимость гречневой крупы выросла за период с июля 2019 года по июль 2020 года на 72,72% , а настойки пустырника - на 19,15%.

В список наиболее подорожавших товаров вошли такие продукты питания, как яблоки, рост цен на которые составил 34,8%, апельсины - 32,51%, и чеснок - 22,17%.

Кроме того в списке также присутствуют такие препараты и товары, как йод, повышение стоимости на который составило 32%, "Линекс" в упаковках по 10 капсул - 24,96%, медицинские ртутные термометры - 21,59%, бинты - 18,59%, и мазь "Левомеколь" - 18,17%.