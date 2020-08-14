Число заявок на ипотеку в России в июле выросло на 21,3%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество заявок на ипотеку в РФ в июле увеличилось на 21,3% по сравнению с июнем, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Число заявок на автокредиты за отчетный период выросло на 9,8%, на POS-кредиты (займы непосредственно в торговых точках) - на 8,6%, на кредитные карты - на 8,5%, на потребкредиты - на 4,5%.

Всего в июле 2020 года российские заемщики подали 13,3 млн заявок на получение ссуд. Это на 5% меньше мартовских "докарантинных" значений и на 6% больше показателей июня.

"Снижение ставок, популярность программ государственной поддержки, а также маркетинговая активность банков, заинтересованных в привлечении заемщиков хорошего кредитного качества, привели к росту заявок на получение кредитов, прежде всего автокредитов и ипотеки", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.