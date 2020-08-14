Власти Архангельской области не достигнут показателей ввода коммерческого жилья

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области в 2020 году смогут выполнить поставленные перед ними задачи по расселению людей из аварийного жилья, но не достигнут показателей по коммерческому жилищному строительству. Об этом в пятницу сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил Путин, строительство жилья является для Архангельской области одной из наиболее острых проблем. По его словам, в 2018-2019 годах темпы ввода жилья в этом регионе были значительно ниже, чем по стране в целом, и в первом полугодии текущего года "ситуация примерно такая же сохраняется".

"Мы полностью выполним обязательства в рамках национального проекта, касающиеся переселения ветхого и аварийного жилья, но, по всей видимости, не достигнем показателей, установленных нам в части ввода коммерческого жилья", - сказал Цыбульский.

Врио губернатора отметил, что в регионе наблюдается снижением темпов коммерческого строительства, что связано как с разрывами поставок стройматериалов из-за пандемии коронавируса, так и с небольшим спросом на новое жилье в регионе. "У нас 12,5 процента сегодня сданного квартирного фонда коммерческой застройки до сих пор является невостребованным на рынке, то есть мы фиксируем в определенной степени спад спроса на жилье, и это тоже, конечно, не стимулирует коммерческих застройщиков к сильному увеличению объемов строительства", - сказал Цыбульский.

Власти Архангельской области уже обратились в Минстрой России с просьбой снизить итоговый показатель по увеличению ввода нового жилья для региона в 2020 году, установив его на уровне плюс 10% процентов к результатам 2019 года. Одновременно в регионе продолжают работать над проблемой: формируются новые земельные участки для возведения жилья, в том числе для комплексной застройки районов, которая предполагает также строительство социальной инфраструктуры.