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Власти Архангельской области не достигнут показателей ввода коммерческого жилья

Врио губернатора региона Александр Цыбульский при этом подчеркнул, что областные власти этом году смогут выполнить поставленные перед ними задачи по расселению людей из аварийного жилья

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области в 2020 году смогут выполнить поставленные перед ними задачи по расселению людей из аварийного жилья, но не достигнут показателей по коммерческому жилищному строительству. Об этом в пятницу сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил Путин, строительство жилья является для Архангельской области одной из наиболее острых проблем. По его словам, в 2018-2019 годах темпы ввода жилья в этом регионе были значительно ниже, чем по стране в целом, и в первом полугодии текущего года "ситуация примерно такая же сохраняется".

"Мы полностью выполним обязательства в рамках национального проекта, касающиеся переселения ветхого и аварийного жилья, но, по всей видимости, не достигнем показателей, установленных нам в части ввода коммерческого жилья", - сказал Цыбульский.

Врио губернатора отметил, что в регионе наблюдается снижением темпов коммерческого строительства, что связано как с разрывами поставок стройматериалов из-за пандемии коронавируса, так и с небольшим спросом на новое жилье в регионе. "У нас 12,5 процента сегодня сданного квартирного фонда коммерческой застройки до сих пор является невостребованным на рынке, то есть мы фиксируем в определенной степени спад спроса на жилье, и это тоже, конечно, не стимулирует коммерческих застройщиков к сильному увеличению объемов строительства", - сказал Цыбульский.

Власти Архангельской области уже обратились в Минстрой России с просьбой снизить итоговый показатель по увеличению ввода нового жилья для региона в 2020 году, установив его на уровне плюс 10% процентов к результатам 2019 года. Одновременно в регионе продолжают работать над проблемой: формируются новые земельные участки для возведения жилья, в том числе для комплексной застройки районов, которая предполагает также строительство социальной инфраструктуры.

Теги
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